Иркутянину придется восстанавливать авто после отдыха в Бурятии

У жителя Иркутска надолго останется неприятный осадок после отдыха на курорте Аршан в Бурятии, потому что пьяный местный житель камнем разбил стекло в его дорогой иномарке. Ущерб оценили в 150 тысяч рублей, однако вероятность того, что хулиган его возместит весьма сомнительна, так как мужчина крепко злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

Подробностями происшествия поделились в МВД республики.

- 23 марта нетрезвый 36-летний житель п. Аршан, проходя мимо кафе, из хулиганских побуждений разбил заднее боковое стекло припаркованной у заведения иномарки, после чего спокойно ушел.

Собственник авто в это время находился в кафе с семьей и после проведенного в п. Аршан отдыха собирался домой в Иркутск, - рассказали в полиции.

Злоумышленник был задержан полицейскими, когда спустя какое-то время вернулся обратно к кафе. Участники следственно-оперативной группы, которые к тому моменту уже осмотрели место происшествия и запись с камеры видеонаблюдения на входе в заведение, сразу изобличили ранее попавшего в кадр правонарушителя.

- Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное в состоянии опьянения, а также неоднократно — за преступления против жизни и здоровья. В содеянном подозреваемый признался. Нигде не работает и злоупотребляет алкоголем, - добавили в МВД.

Фото: loon.site