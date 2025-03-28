В селе Бурятии тепловоз чуть не спалил кладбище

В Заиграевском районе Бурятии опубликовали оперативную пожарную сводку за прошедшие сутки. Огнеборцы боролись с ночными возгораниями сухой травы у кладбища в селе Татарский Ключ и бани с гаражом в Усть-Бряни.

- В селе Татарский Ключ произошло возгорание сухой травы вблизи кладбища, которое начало распространяться от ж/д линии. Вероятно причиной стала искра от тепловоза. Площадь при ликвидации 1,5 га. В тушении участвовала патрульно-маневренная группа в составе пяти чел и двух единиц техники, - сообщается в ТГ_канале «Вперед. Заиграево».

Второй пожар произошел в селе Усть – Брянь. Там случилось возгорание бани на 12 кв.м. и части стены гаража на 4 кв. м. В тушении участвовали два расчёта ПЧ-70 Онохой, добавили в районной газете.

Фото: скриншот видео ОНДПР