В центре Улан-Удэ нашли причину очередного ЧП

В МУП «Водоканал» сообщили, что место утечки по адресу ул. Советская успешно локализовано. В настоящее время на месте работают две ремонтные бригады и три единицы необходимой спецтехники. Они проводят земляные работы.

- Важно – ограничений в получении жизненно важных коммунальных услуг нет, все системы функционируют в штатном режиме. Просим с пониманием отнестись к проведению аварийно-восстановительных работ. Информация о времени завершения работ и восстановлению движения транспорта будет предоставлена дополнительно.

Напомним, что авария произошла сегодня до обеда, вследствие чего водой залило проезжую часть в районе Автовокзала. Движение транспорта пришлось перекрыть в обе стороны.

Фото: скриншот видео МУП «Водоканал»