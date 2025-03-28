Происшествия 28.03.2025 в 14:20

В центре Улан-Удэ нашли причину очередного ЧП

Аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются
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Текст: Елена Кокорина
В центре Улан-Удэ нашли причину очередного ЧП

В МУП «Водоканал» сообщили, что место утечки по адресу ул. Советская успешно локализовано. В настоящее время на месте работают две ремонтные бригады и три единицы необходимой спецтехники. Они проводят земляные работы.

- Важно – ограничений в получении жизненно важных коммунальных услуг нет, все системы функционируют в штатном режиме. Просим с пониманием отнестись к проведению аварийно-восстановительных работ. Информация о времени завершения работ и восстановлению движения транспорта будет предоставлена дополнительно.

Напомним, что авария произошла сегодня до обеда, вследствие чего водой залило проезжую часть в районе Автовокзала. Движение транспорта пришлось перекрыть в обе стороны.

Фото: скриншот видео МУП «Водоканал»

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