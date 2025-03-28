Происшествия 28.03.2025 в 15:19

Бабушка-садистка из Бурятии получила 7 лет колонии

Также с нее взыскали компенсацию в пользу изувеченной девочки
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Текст: Андрей Константинов
Бабушка-садистка из Бурятии получила 7 лет колонии
Фото: скриншот видео
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении пенсионерки, которая жестоко истязала маленькую внучку.

Напомним, по версии следствия, женщина систематически избивала внучку, которая проживала вместе с ней в квартире в Закаменске. Кульминацией жестокости стала ночь на 31 декабря 2022 года. За незначительную провинность бабушка привела девочку в ванную комнату, раздела ее, принесла из кухни кастрюлю с кипятком и вылила на ребенка, после чего стала обливать жертву горячей водой из-под крана. Вдобавок садистка несколько раз ударила девочку рукой по голове. В результате ребенок получил опасные ожоги тела, рук и ног.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии, суд признал пенсионерку виновной. Её приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о осужденной 2 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу представителя пострадавшей девочки.
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