В Улан-Удэ из-за рюкзака пришлось закрыть «Спутник»

«В ходе осмотра взрывотехники обнаружили в рюкзаке вещи. Находку передали полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.









Фото: Росгвардия Бурятии

Сегодня днем к супермаркету «Спутник» в центре Улан-Удэ съехались экстренные службы, включая саперов из ОМОНа. Причиной этого стал обнаруженный в магазине бесхозный рюкзак.Сотрудники спецслужб оцепили территорию и вывели покупателей.