Происшествия 28.03.2025 в 16:02
В Улан-Удэ из-за рюкзака пришлось закрыть «Спутник»
К магазину вызвали саперов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем к супермаркету «Спутник» в центре Улан-Удэ съехались экстренные службы, включая саперов из ОМОНа. Причиной этого стал обнаруженный в магазине бесхозный рюкзак.
Сотрудники спецслужб оцепили территорию и вывели покупателей.
Сотрудники спецслужб оцепили территорию и вывели покупателей.
«В ходе осмотра взрывотехники обнаружили в рюкзаке вещи. Находку передали полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии