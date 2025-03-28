Происшествия 28.03.2025 в 16:15

В Бурятии проснулись бурые медведи

Их свежие следы обнаружили в Забайкальском нацпарке
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии проснулись бурые медведи

В Баргузинском районе Бурятии проснулись медведи. Свежие следы косолапых обнаружили в Забайкальском нацпарке.

- Внимание! Из зимнего сна вышли бурые медведи. Первые в 2025 году следы косолапого обнаружены на южной границе территории, в местности Гольский. Видео прислала оперативная группа « Хиус», - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Между тем, в Улан-Удэ медведи проснулись намного раньше. 12 февраля «Номер один» сообщал, что в Этнографическом музее Улан-Удэ медведь Малыш проснулся и вышел из своей берлоги, пророча горожанам приход весны.

Фото: loon.site

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