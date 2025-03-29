После землетрясения в Таиланде россияне скупили все билеты до Иркутска

28 марта в Таиланде и Мьянме произошло землетрясение. В Мьянме его магнитуда составила 7,7, а в Таиланде — 4,2. В Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание, власти объявили эвакуацию из высотных домов. В Мьянме рухнул мост общей длиной более 1 км, соединяющий пригород второго крупнейшего города страны с миллионным населением Мандалай с городом Сикайн.Улан-удэнская туристка Дарья, находившаяся в момент землетрясения в одной из высоток Бангкока, рассказала о своих страшных впечатлениях от увиденного.«Тряхнуло сильно, причем ночью тоже трясло, стекла дрожали. Но все спокойные были, никто из соседей не вышел, я тоже не стала выбегать из дома, тоже просто сидела. Потом начали «бомбить» смс на тайском об эвакуации, ясный день уже был. Уехала на автобусе в Паттайю, там поспокойнее», - сообщила она.Часть же туристов после пережитых волнений решила вернуться не к морю, а в Россию. Причем все авиабилеты на прямые рейсы Бангкок - Иркутск за считанные часы выкупили на неделю вперед. На ближайшие даты добраться до России можно лишь с пересадками - через Китай и Монголию.