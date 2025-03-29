Происшествия 29.03.2025 в 10:54

Водитель иностранного большегруза заблокировал движение на трассе в Бурятии

У грузовика возникли проблемы с тормозами
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Водитель иностранного большегруза заблокировал движение на трассе в Бурятии
Авария с большегрузным автомобилем из иностранного государства случилась на 95-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», по предварительным данным, у грузовика возникли проблемы с тормозами. Водитель не пострадал.

«Сейчас на трассу направлена спецтехника для буксировки трейлера и освобождения проезда. На месте работают сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье», Госавтоинспекции, МЧС и подрядной организации», - сообщают дорожники.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями автомобилистам не рекомендуют пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»

Теги
ДТП

Все новости

Водитель иностранного большегруза заблокировал движение на трассе в Бурятии
29.03.2025 в 10:54
После землетрясения в Таиланде россияне скупили все билеты до Иркутска
29.03.2025 в 09:01
Не актер, а актерище!
29.03.2025 в 08:00
В Бурятии объявился нищий миллионер
29.03.2025 в 07:00
В Бурятии катастрофически снизилось количество диких животных и птиц
28.03.2025 в 18:08
В Бурятии ищут решение кадрового голода в агропромышленном комплексе
28.03.2025 в 17:50
C 1 по 3 апреля жителям Улан-Удэ отключат свет
28.03.2025 в 16:28
В Бурятии проснулись бурые медведи
28.03.2025 в 16:15
В Улан-Удэ из-за рюкзака пришлось закрыть «Спутник»
28.03.2025 в 16:02
В Баунтовском районе учитель с полувековым стажем отметила свое 95-летие
28.03.2025 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
После землетрясения в Таиланде россияне скупили все билеты до Иркутска
Часть туристов решила вернуться домой
29.03.2025 в 09:01
В Бурятии проснулись бурые медведи
Их свежие следы обнаружили в Забайкальском нацпарке
28.03.2025 в 16:15
В Улан-Удэ из-за рюкзака пришлось закрыть «Спутник»
К магазину вызвали саперов
28.03.2025 в 16:02
Бабушка-садистка из Бурятии получила 7 лет колонии
Также с нее взыскали компенсацию в пользу изувеченной девочки
28.03.2025 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru