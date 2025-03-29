Водитель иностранного большегруза заблокировал движение на трассе в Бурятии

Авария с большегрузным автомобилем из иностранного государства случилась на 95-м км федеральной трассы «Байкал». Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», по предварительным данным, у грузовика возникли проблемы с тормозами. Водитель не пострадал.«Сейчас на трассу направлена спецтехника для буксировки трейлера и освобождения проезда. На месте работают сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье», Госавтоинспекции, МЧС и подрядной организации», - сообщают дорожники.В связи с неблагоприятными метеоусловиями автомобилистам не рекомендуют пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»