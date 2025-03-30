Происшествия 30.03.2025 в 14:28

Жительница Бурятии простила мужу побои

Мужчина побил свою супругу, ударив ее по лицу и голове кулаком

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии простила мужу побои

Жительница Тункинского района заявила в полицию на своего мужа за избиение, но в суде передумала и попросила своего «кухонного бойца» строго не наказывать.

Как следует из протокола об административном правонарушении, мужчина нанес несколько ударов кулаком по голове и лицу супруге, причинив физическую боль.

На суде он признал вину, в содеянном раскаялся, принес извинения жене, а она попросила строго его не наказывать.

Суд квалифицировал его действия как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствия.

В итоге Тункинский районный суд оштрафовал мужчину на 5000 рублей.


Фото: "Номер один"


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