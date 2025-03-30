Пьяненький и дерзкий житель Улан-Удэ попался на краже водки и гарнитуры

Однажды зимним днем в Октябрьском районе Улан-Удэ выпивший мужчина зашел в супермаркет, вероятно с целью раздобыть выпивку, чтобы продолжить «веселье». Но вот незадача – денег при себе не оказалось.

Однако отсутствие финансов не помешало мужчине смело пойти к реализации намеченного плана – во что бы то ни стало раздобыть выпивку. Мужчина взял бутылку водки объемом 1 литр. Крепкий алкогольный напиток стоил, к слову, 1850 рублей. Также он решил прихватить три гарнитуры «Smartbuy», на общую сумму 744 рублей.

Воришка попытался выйти из магазина, не оплатив за товар. Однако его заметили охранники. Мужчина понял, что его раскусили, попытался оттолкнуть охранника и сбежать, однако сотрудник охраны оказался сильнее.

В суде он рассказал, что поругался с подругой, разозлился и решил ещё выпить, но у него не хватало денег и в этот момент у него возник умысел похитить бутылку водки и что-нибудь еще ценное для себя.

Октябрьский районный суд признал горожанина виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.





Фото: "Номер один"