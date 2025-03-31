В Бурятии внук помог бабушке расстаться с 2 млн рублей

За выходные жители Бурятии благодаря мошенникам потеряли свыше 3 млн рублей, и более половины этой суммы отдала 71-летняя бабушка. Переводить эту сумму ей помогал ее внук.

28 марта пожилой жительнице Тункинского района позвонили в популярном мессенджере с неизвестного номера.

- Незнакомец представился сотрудником «Энергосбыта» и сообщил, что придет их сотрудник для проверки показателей и пломб электросчетчиков. Вскоре с ней связались лжесотрудники портала Госуслуг, ФСБ (чекист звонил по видеосвязи, был в форме и показал удостоверение) и Центробанка. Последний сообщил потерпевшей, что её Госуслуги взломаны мошенниками, которые уже пытаются оформить кредит на её имя, и единственный выход из ситуации - снять все сбережения и перевести на «безопасную ячейку», - рассказали в полиции.

По указанию мошенников, женщина перевела деньги на счет внуку, а после вместе с ним сразу же поехали в ближайший банкомат, где сняли 900 000 рублей, после чего перевели аферистам всю сумму на «безопасный счет».

- На следующий день, мошенник потребовал перевести на «безопасный счет» еще 900 000 рублей. Тогда бабушка с внуком поехали в райцентр и все повторили. Сняли 900 тысяч и отправили их на «безопасный счет». 30 марта женщина обо всем рассказала родственнику, который и сообщил ей, что она была обманута мошенниками. В общей сумме она с внуком перевела аферистам 1 млн 800 тысяч рублей, - добавили в МВД.

Фото: loon.site