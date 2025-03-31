В Бурятии пропала женщина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 57-летней жительницы села Тарбагатай Рахили Белозëровой. Она ушла из дома 24 марта и не вернулась.Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.Была одета: темно-серое пальто, черные брюки, черные резиновые сапоги. С собой имела черную дамскую сумку.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.Также для розыска женщины требуется помощь добровольцев.