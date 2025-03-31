Происшествия 31.03.2025 в 09:34

В Бурятии пропала женщина

Она ушла из дома 24 марта и не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропала женщина
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 57-летней жительницы села Тарбагатай Рахили Белозëровой. Она ушла из дома 24 марта и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие.

Была одета: темно-серое пальто, черные брюки, черные резиновые сапоги. С собой имела черную дамскую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.

Также для розыска женщины требуется помощь добровольцев.
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