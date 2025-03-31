В Бурятии школьник-мотоциклист оказался в больнице после ДТП

ДТП случилось днем 30 марта в селе Хоронхой Кяхтинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там 14-летний подросток на мотоцикле «Прогаси» не уступил дорогу и врезался в «Тойоту Приус». В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован.«Подросток катался на мотоцикле с разрешения отца. В отношении 48-летнего мужчины возбуждено административное дело за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющего соответствующего права», - отметили в Госавтоинспекции.