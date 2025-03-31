Происшествия 31.03.2025 в 10:31
В Улан-Удэ 6 человек доставили в больницу после столкновения двух автобусов и легковушки
Авария случилась в микрорайоне Дивизионный
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло сегодня около 7.30 утра в микрорайоне Дивизионный в Улан-Удэ. Там столкнулись два пассажирских автобуса и «Тойота Камри».
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Точную причину ДТП установит расследование.
«Предварительно установлено, что водитель автобуса «ПАЗ», ехавший по маршруту №17, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся в другим автобусом «ПАЗ» этого же маршрута и автомобилем «Тойота Камри». В результате аварии пострадали 6 пассажиров автобуса, в том числе двое детей. Их доставили в больницу», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Точную причину ДТП установит расследование.
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