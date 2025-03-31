Житель Улан-Удэ попался сельским полицейским с поддельными правами

В Курумканском районе Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего улан-удэнца, предъявившего поддельное водительское удостоверение.Как рассказали в МВД Бурятии, в Курумкане инспекторы остановили «Тойоту Корону», водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. В ходе общения с полицейскими молодой человек предъявил права. Документ вызвал у правоохранителей сомнение в подлинности. Проверка по базе данных показала, что водительское удостоверение с таким номером уже выдано на другое лицо.Права у парня забрали и направили на экспертизу. Она уже точно установила, что документ поддельный.«20-летний уроженец села Курумкан приехал к родителям из Улан-Удэ, где проживает в настоящий момент. С его слов, водительское удостоверение он приобрел в Москве у неизвестных лиц в декабре прошлого года», - сообщили в полиции.