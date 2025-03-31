Происшествия 31.03.2025 в 11:23

Житель Улан-Удэ попался сельским полицейским с поддельными правами

Парень рассказал, что купил документ в Москве
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ попался сельским полицейским с поддельными правами
Фото: архив «Номер один»
В Курумканском районе Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего улан-удэнца, предъявившего поддельное водительское удостоверение.

Как рассказали в МВД Бурятии, в Курумкане инспекторы остановили «Тойоту Корону», водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. В ходе общения с полицейскими молодой человек предъявил права. Документ вызвал у правоохранителей сомнение в подлинности. Проверка по базе данных показала, что водительское удостоверение с таким номером уже выдано на другое лицо.

Права у парня забрали и направили на экспертизу. Она уже точно установила, что документ поддельный.

«20-летний уроженец села Курумкан приехал к родителям из Улан-Удэ, где проживает в настоящий момент. С его слов, водительское удостоверение он приобрел в Москве у неизвестных лиц в декабре прошлого года», - сообщили в полиции.
Теги
поддельные документы

Все новости

В Улан-Удэ иркутский вор за месяц повредил 20 автомобилей
31.03.2025 в 11:43
В Улан-Удэ у Гостиных рядов расширят парковку
31.03.2025 в 11:42
Жители Улан-Удэ могут анонимно сообщить о пьяных водителях через чат-бот
31.03.2025 в 11:33
Летом жителям Бурятии покажут поющего Дельфина
31.03.2025 в 11:27
Житель Улан-Удэ попался сельским полицейским с поддельными правами
31.03.2025 в 11:23
ТОС «Добрый» в Бурятии вошел в число победителей республиканского конкурса
31.03.2025 в 11:22
В Мухоршибирском районе отремонтируют мост
31.03.2025 в 10:58
В Улан-Удэ заметно подорожал отдых в детских летних лагерях
31.03.2025 в 10:40
В Бурятии опасных и кусачих собак отправили в Ярославль
31.03.2025 в 10:38
В Улан-Удэ 6 человек доставили в больницу после столкновения двух автобусов и легковушки
31.03.2025 в 10:31
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ иркутский вор за месяц повредил 20 автомобилей
Общий ущерб превысил полмиллиона рублей
31.03.2025 в 11:43
В Улан-Удэ 6 человек доставили в больницу после столкновения двух автобусов и легковушки
Авария случилась в микрорайоне Дивизионный
31.03.2025 в 10:31
Житель Бурятии хотел разбогатеть на нефрите
Однако его планам помешала полиция
31.03.2025 в 10:21
В Бурятии школьник-мотоциклист оказался в больнице после ДТП
Покататься на байке подростку разрешил отец
31.03.2025 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru