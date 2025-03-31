В Улан-Удэ иркутский вор за месяц повредил 20 автомобилей

В Улан-Удэ сотрудникам уголовного розыска удалось задержать серийного автовора. Как сообщили в МВД Бурятии, установлена причастность 42-летнего злоумышленника к 20 кражам, сопровождавшимся повреждением автомобилей.«В течение месяца, с конца февраля по конец марта, фигурант похищал из машин имущество — как правило, строительные и автомобильные инструменты. По ночам в поисках ценных вещей он подсвечивал фонариком багажные отделения машин, припаркованных у многоквартирных домов, разбивал боковые стекла и забирал необходимое. За одну ночь мужчина мог совершить 3-4 кражи в разных дворах. Похищенное имущество он продавал прохожим», - рассказали в полиции.Подозреваемого задержали при попытке очередной такой кражи. В содеянном он признался.Выяснилось, что злоумышленник в феврале приехал в Улан-Удэ из Иркутской области, где проживал после выхода из колонии. В столицу Бурятии его привели личные дела, однако вернуться назад из-за плачевного финансового положения мужчина не смог и решил «накопить» на обратный билет кражами из авто. Общий причиненный им ущерб составил около 580 тысяч рублей.Как отметили в МВД, ранее фигурант уже был судим за имущественные преступления, в частности, аналогичные кражи. Часть похищенного у мужчины изъяли по месту его жительства у родственников, а также из дома знакомого. Однако многие вещи он успел продать.Сейчас решается вопрос о взятии автовора под стражу, расследование продолжается.