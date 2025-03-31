Происшествия 31.03.2025 в 12:36
«Выкарабкаются ли остальные, неизвестно»
В Новосибирске умер третий человек, пострадавший в аварии с 19-летним сыном магната
Текст: КП-Новосибирск
В воскресенье, 30 марта, стало известно, что умер третий человек, пострадавший в страшной аварии с 19-летним сыном магната на BMW. Об этом сообщает КП-Новосибирск.
ДТП произошло вечером 26 марта на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта в Новосибирске. По данным ГАИ, нетрезвый водитель BMW X6 превысил скорость, выехал на «красный» и врезался в бок такси. От удара погибли 17-летний подросток и мужчина, еще три человека попали в больницу.
- Черный BMW незадолго до случившегося на светофоре решил устроить гонки с белым Mercedes. Прогнал на красный, и к чему это привело. Зато победил, - рассказал очевидец происшествия Сергей.
Виновника ДТП задержали сразу: им оказался 19-летний Никита Заставнюк, сын алтайского магната Сергея Заставнюка, который умер в 2023 году (аробизнес Сергея Заставнюка на Алтае достался его сыну Никите - студенту-первокурснику НГТУ).
За руль в день аварии Никита Заставнюк сел пьяным, от медосвидетельствования отказался.
- Буду отвечать за все сделанное. Извиняюсь еще раз перед всеми пострадавшими и семьями, - просил он на суде о домашнем аресте.
Но суд решил иначе: Заставнюка отправили в СИЗО.
- Двух человек загубил сразу, остальные неизвестно, выкарабкаются или нет, - эмоционально отреагировала на арест мажора Оксана Иванова, мама 17-летнего парня, погибшего в аварии.
ДТП произошло вечером 26 марта на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта в Новосибирске. По данным ГАИ, нетрезвый водитель BMW X6 превысил скорость, выехал на «красный» и врезался в бок такси. От удара погибли 17-летний подросток и мужчина, еще три человека попали в больницу.
- Черный BMW незадолго до случившегося на светофоре решил устроить гонки с белым Mercedes. Прогнал на красный, и к чему это привело. Зато победил, - рассказал очевидец происшествия Сергей.
Виновника ДТП задержали сразу: им оказался 19-летний Никита Заставнюк, сын алтайского магната Сергея Заставнюка, который умер в 2023 году (аробизнес Сергея Заставнюка на Алтае достался его сыну Никите - студенту-первокурснику НГТУ).
За руль в день аварии Никита Заставнюк сел пьяным, от медосвидетельствования отказался.
- Буду отвечать за все сделанное. Извиняюсь еще раз перед всеми пострадавшими и семьями, - просил он на суде о домашнем аресте.
Но суд решил иначе: Заставнюка отправили в СИЗО.
- Двух человек загубил сразу, остальные неизвестно, выкарабкаются или нет, - эмоционально отреагировала на арест мажора Оксана Иванова, мама 17-летнего парня, погибшего в аварии.
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