Происшествия 31.03.2025 в 15:40

Сельчане в Бурятии угнали снегоход у слепого соседа

Суд приговорил их к условному сроку
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Текст: Елена Кокорина
Сельчане в Бурятии угнали снегоход у слепого соседа

Житель Муйского района Бурятии лишился своего снегохода, поставив его в теплый гараж к своему слепому другу. Причиной его исчезновения стали два зрячих и вороватых соседа, беззастенчиво угнавших чужое транспортное средство.

- Судом установлено, что потерпевший несколькими днями ранее договорился со своим знакомым и поставил свой снегоход в его отапливаемый гараж, чтобы отремонтировать его. Когда тот ставил снегоход в гараж, это увидел сосед хозяина гаража, - рассказали в Муйском суде.

Сговорившись и объединившись со своим знакомым, приятели сломали навесной замок на двери гаража и угнали снегоход. Хозяин гаража, обнаружив угон, немедленно позвонил в полицию.

Преступников задержали по горячим следам. Суд приговорил их к лишению свободы условно, запретив им менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых.

Фото: loon.site

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