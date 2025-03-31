В Бурятии 10% от стоимости дамбы ушло на откат чиновнику

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при строительстве дамбы. Вместе с ним будут судить и районного чиновника, который за взятку оказывал покровительство предпринимателю.Как сообщили в Следственном комитете, в августе 2021 года предприниматель заключил контракт с администрацией Иволгинского района о проведении неотложных аварийно-восстановительных работ после подтопления домов в сельском поселении «Гурульбинское». Бизнесмен обязался построить временную дамбу и приступил к работам. При этом часть материалов для ее возведения на сумму почти 1,6 млн рублей он бесплатно получил от местных властей, однако умолчал об этом, включив их в стоимость работ.После возведения дамбы бизнесмену перечислили из бюджета 13 млн рублей. 10% от этой суммы он «откатил» начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций районной администрации, который способствовал заключению контракта и подписанию актов приемки выполненных им работ.«После возбуждения уголовного дела обвиняемый длительное время скрывался от следствия на территории иностранного государства, его задержали, когда он вернулся на родину. Причиненный ущерб он полностью возместил. Для обеспечения возможной конфискации имущества или взыскания штрафа по ходатайству следствия на его имущество - нежилое помещение на территории производственной базы стоимостью более 5,7 млн рублей - наложен арест», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иволгинского района, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, уже передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Вскоре его также направят в суд.Как отметили в Следственном комитете, данные преступления выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии в рамках проводимой оперативно-разыскной деятельности.