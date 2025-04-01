Набожный юноша в Улан-Удэ зарезал своего родственника

Подростка, обучающегося в местной духовной образовательной организации Улан-Удэ взяли под стражу за убийство. Своего родственника он зарезал во время пьяной ссоры.

По данным следствия, в ночь на 24 марта 2025 года обвиняемый в квартире одного из домов в Улан-Удэ распивал спиртное со своим несовершеннолетним родственником.

- Чуть погодя в подъезде дома он поссорился с ним и нанес два удара ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник выбросил нож на улицу в сугроб, однако после задержания показал место, где находилось орудие преступления, - рассказали в Следкоме республики.

Известно, что ранее обвиняемый вместе с родственниками приехал в Бурятию из другого региона. Вместе с убитым они обучались в местной духовной образовательной организации, но затем фигурант уголовного дела оставил учебу и собирался вернуться домой.

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, - добавили в Следственном управлении.

Фото: loon.site