В Улан-Удэ преподавателя техникума запугали финансированием иноагентов

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 27 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики отдали аферистам 2,5 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв мошенников стала 67-летняя жительница Улан-Удэ, работающая в одном из техникумов города. Она получила сообщение в мессенджере, как полагала, от заместителя директора. По стандартной обманной схеме тот сообщил, что женщина причастна к финансированию террористических формирований, в ситуации уже разбираются сотрудники ФСБ, им нужно оказать всемерное содействие.Звонок лже-правоохранителя не заставил себя ждать. Тот сообщил, что от имени горожанки осуществляются переводы иногагентам, а также были попытки оформления кредита на сумму 700 тысяч рублей. После чего велел ждать звонка от его коллеги.На следующий день горожанке в мессенджере позвонил лже-сотрудник ФСБ. Он сообщил, что сотрудники банка причастны к мошенническим действиям - передают персональные данные третьим лицам. В связи с чем ей необходимо приобрести телефон и перевести деньги на «безопасный счет».По указанию аферистов доверчивая улан-удэнка в этот же день купила новый телефон, зарядное устройство, портативный аккумулятор и сим-карту на общую сумму 14300 рублей. Затем в банке она сняла свои сбережения в размере 700 тысяч рублей и перевела их аферистам.После женщина направилась в другой банк, чтобы перевести хранившиеся там деньги на «безопасный счет». Только при разговоре с сотрудниками учреждения горожанка поняла, что стала жертвой аферистов.Как отметили в МВД, потерпевшая знала о таком виде мошенничества, поскольку полицейские не раз проводили в техникуме профилактические встречи с педагогами. Однако данная информация ей почему-то не помогла.