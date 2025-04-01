В Бурятии отец погиб на глазах у сына

Трагическое ДТП случилось утром 31 марта на автодороге в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 40-летний мужчина вместе с 17-летним сыном ехал со стороны Кижинги в направлении Улан-Удэ. Неподалеку от Тарбагатая он не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте. Его сын серьезно не пострадал, медики оказали ему помощь на месте.