Происшествия 01.04.2025 в 09:46

В Бурятии отец погиб на глазах у сына

Они вместе ехали в машине, которая перевернулась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отец погиб на глазах у сына
Фото: ГИБДД Бурятии
Трагическое ДТП случилось утром 31 марта на автодороге в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 40-летний мужчина вместе с 17-летним сыном ехал со стороны Кижинги в направлении Улан-Удэ. Неподалеку от Тарбагатая он не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте. Его сын серьезно не пострадал, медики оказали ему помощь на месте.
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