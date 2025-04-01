Происшествия 01.04.2025 в 09:58
В Улан-Удэ автомобиль врезался в магазин
Водителя пришлось госпитализировать
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось прошлой ночью на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Там 32-летний водитель «Тойоты Алион», ехавший в сторону ул. Бабушкина, не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в магазин.
Как сообщили в ГИБДД, водитель серьезно пострадал в аварии, его госпитализировали в БСМП.
Как сообщили в ГИБДД, водитель серьезно пострадал в аварии, его госпитализировали в БСМП.
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