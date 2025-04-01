В Улан-Удэ автомобиль врезался в магазин

ДТП случилось прошлой ночью на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Там 32-летний водитель «Тойоты Алион», ехавший в сторону ул. Бабушкина, не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в магазин.Как сообщили в ГИБДД, водитель серьезно пострадал в аварии, его госпитализировали в БСМП.