Происшествия 01.04.2025 в 09:58

В Улан-Удэ автомобиль врезался в магазин

Водителя пришлось госпитализировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомобиль врезался в магазин
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП случилось прошлой ночью на улице Балтахинова в Улан-Удэ. Там 32-летний водитель «Тойоты Алион», ехавший в сторону ул. Бабушкина, не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в магазин.

Как сообщили в ГИБДД, водитель серьезно пострадал в аварии, его госпитализировали в БСМП.
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