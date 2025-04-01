Происшествия 01.04.2025 в 10:28
Житель Бурятии хотел нажиться на незаконной торговле алкоголем
Однако планам мужчины помешала полиция
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Прибайкальского района. Он обвиняется в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере.
«С июня 2022 по февраль 2024 года обвиняемый приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию объемом более 200 литров стоимостью свыше 165 тыс. рублей для последующей продажи населению. Его незаконную деятельность пресекли оперативники МВД», - рассказали в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд для рассмотрения по существу.
«С июня 2022 по февраль 2024 года обвиняемый приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию объемом более 200 литров стоимостью свыше 165 тыс. рублей для последующей продажи населению. Его незаконную деятельность пресекли оперативники МВД», - рассказали в прокуратуре.
В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд для рассмотрения по существу.
Тегиалкоголь