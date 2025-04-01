Житель Бурятии хотел нажиться на незаконной торговле алкоголем

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Прибайкальского района. Он обвиняется в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере.«С июня 2022 по февраль 2024 года обвиняемый приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию объемом более 200 литров стоимостью свыше 165 тыс. рублей для последующей продажи населению. Его незаконную деятельность пресекли оперативники МВД», - рассказали в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд для рассмотрения по существу.