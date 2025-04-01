Происшествия 01.04.2025 в 10:37
Пожилая пара погибла на пожаре в Улан-Удэ
Возгорание в квартире случилось из-за аварийного режима работы электросети
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел вечером 31 марта в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ. Там загорелась квартира в пятиэтажке. Из-за сильного дыма жильцам верхнего этажа пришлось эвакуироваться.
«Звено газодымозащитной службы обнаружило в загоревшейся квартире тела 82-летнего мужчины и 85-летней женщины без признаков жизни. В жилище горели мебель и личные вещи на площади 12 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.
Всего к тушению привлекались 23 пожарных и 7 единиц техники. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
«Звено газодымозащитной службы обнаружило в загоревшейся квартире тела 82-летнего мужчины и 85-летней женщины без признаков жизни. В жилище горели мебель и личные вещи на площади 12 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.
Всего к тушению привлекались 23 пожарных и 7 единиц техники. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.
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