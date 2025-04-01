Пожилая пара погибла на пожаре в Улан-Удэ

Пожар произошел вечером 31 марта в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ. Там загорелась квартира в пятиэтажке. Из-за сильного дыма жильцам верхнего этажа пришлось эвакуироваться.«Звено газодымозащитной службы обнаружило в загоревшейся квартире тела 82-летнего мужчины и 85-летней женщины без признаков жизни. В жилище горели мебель и личные вещи на площади 12 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.Всего к тушению привлекались 23 пожарных и 7 единиц техники. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.