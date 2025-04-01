В Улан-Удэ пассажир такси прихватил чужую барсетку с крупной суммой денег

Полиция Улан-Удэ раскрыла кражу барсетки с крупной суммой денег, которую 41-летний горожанин оставил в такси.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина на такси возвращался из гриль-бара и забыл свою барсетку в автомобиле. В ней находились 180 тысяч рублей, картхолдер с банковскими картами, ключи от квартиры и машины, бумажник и личные документы.Обнаружив отсутствие барсетки, горожанин позвонил подвозившему его таксисту. Тот рассказал, что нашел ее на полу в задней части салона сразу после выхода следующих пассажиров. Подумав, что вещь принадлежит молодым людям, которых он перевозил из одного увеселительного заведения в другое, он окликнул парней и отдал им барсетку.«Благодаря записи с видеокамеры в салоне машины подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Им оказался 25-летний горожанин. Молодой человек признался, что взял у таксиста чужую барсетку. Он вернул ее полицейским вместе с большей частью похищенных денег. Остальные средства улан-удэнец успел потратить, но позднее возместил. От личных документов, ключей от машины и квартиры он избавился», - сообщили в МВД.Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.