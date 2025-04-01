Происшествия 01.04.2025 в 12:05

В Улан-Удэ пассажир такси прихватил чужую барсетку с крупной суммой денег

Её в салоне автомобиля забыл предыдущий пассажир
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пассажир такси прихватил чужую барсетку с крупной суммой денег
Фото: архив «Номер один»
Полиция Улан-Удэ раскрыла кражу барсетки с крупной суммой денег, которую 41-летний горожанин оставил в такси.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина на такси возвращался из гриль-бара и забыл свою барсетку в автомобиле. В ней находились 180 тысяч рублей, картхолдер с банковскими картами, ключи от квартиры и машины, бумажник и личные документы.

Обнаружив отсутствие барсетки, горожанин позвонил подвозившему его таксисту. Тот рассказал, что нашел ее на полу в задней части салона сразу после выхода следующих пассажиров. Подумав, что вещь принадлежит молодым людям, которых он перевозил из одного увеселительного заведения в другое, он окликнул парней и отдал им барсетку.

«Благодаря записи с видеокамеры в салоне машины подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Им оказался 25-летний горожанин. Молодой человек признался, что взял у таксиста чужую барсетку. Он вернул ее полицейским вместе с большей частью похищенных денег. Остальные средства улан-удэнец успел потратить, но позднее возместил. От личных документов, ключей от машины и квартиры он избавился», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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