В Улан-Удэ мигранты сдали экзамены на халяву

В Советский районный суд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении специалиста Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики одного из образовательных учреждений. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в России).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, специалисту центра инкриминируют формальный прием экзаменов у иностранцев без фактической оценки знаний. Благодаря этому с декабря 2023 по март 2024 года в четыре гражданина Узбекистана получили сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, а в последующем им выдали патенты на работу.