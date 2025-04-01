Происшествия 01.04.2025 в 15:02

В Улан-Удэ мигранты сдали экзамены на халяву

Реальные знания у иностранцев никто не проверял
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мигранты сдали экзамены на халяву
Фото: freepik.com
В Советский районный суд Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении специалиста Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики одного из образовательных учреждений. Женщина обвиняется по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в России).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, специалисту центра инкриминируют формальный прием экзаменов у иностранцев без фактической оценки знаний. Благодаря этому с декабря 2023 по март 2024 года в четыре гражданина Узбекистана получили сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, а в последующем им выдали патенты на работу.
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