Происшествия 01.04.2025 в 15:36

Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП

В аварии тяжело пострадал пассажир его машины
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Бичурского района. Он в пьяном виде сел за руль автомобиля и попал в аварию, покалечив своего пассажира.

Как сообщили в прокуратуре, происшествие случилось в августе 2023 года в Бичуре.

«Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Премио» ехал по центральной улице села, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Рав 4». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, которой управлял виновный, получил тяжкий вред здоровью», - рассказали в надзорном ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4,5 годам принудительных работ и лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
Теги
ДТП пьяные водители

Все новости

В Монголии построят суперкомпьютер
01.04.2025 в 16:45
В микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ откроют Дом культуры
01.04.2025 в 16:32
В Бурятии простятся с 18-летним десантником
01.04.2025 в 16:07
На центральной аллее в Улан-Удэ срубят яблоню
01.04.2025 в 15:58
Жителям Бурятии расскажут подробно о каждом районе
01.04.2025 в 15:57
В Бурятии разрешат пострелять на территории Тункинского нацпарка
01.04.2025 в 15:39
Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП
01.04.2025 в 15:36
В этом году в Улан-Удэ трудоустроят более тысячи подростков
01.04.2025 в 15:32
В Бурятии молодежь проверят на употребление наркотиков и психотропных
01.04.2025 в 15:09
В Улан-Удэ мигранты сдали экзамены на халяву
01.04.2025 в 15:02
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
На центральной аллее в Улан-Удэ срубят яблоню
Дерево погибло после наезда непутевого автомобилиста
01.04.2025 в 15:58
В Улан-Удэ мигранты сдали экзамены на халяву
Реальные знания у иностранцев никто не проверял
01.04.2025 в 15:02
Жителя Бурятии обвинили в угоне такси
Устав ждать водителя, мужчина поехал домой за рулем его машины
01.04.2025 в 14:06
В Улан-Удэ пассажир такси прихватил чужую барсетку с крупной суммой денег
Её в салоне автомобиля забыл предыдущий пассажир
01.04.2025 в 12:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru