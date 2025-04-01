Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Бичурского района. Он в пьяном виде сел за руль автомобиля и попал в аварию, покалечив своего пассажира.Как сообщили в прокуратуре, происшествие случилось в августе 2023 года в Бичуре.«Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Премио» ехал по центральной улице села, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Рав 4». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, которой управлял виновный, получил тяжкий вред здоровью», - рассказали в надзорном ведомстве.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4,5 годам принудительных работ и лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.