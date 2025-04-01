Происшествия 01.04.2025 в 15:36
Жителя Бурятии осудили за пьяное ДТП
В аварии тяжело пострадал пассажир его машины
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Бичурского района. Он в пьяном виде сел за руль автомобиля и попал в аварию, покалечив своего пассажира.
Как сообщили в прокуратуре, происшествие случилось в августе 2023 года в Бичуре.
«Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Премио» ехал по центральной улице села, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Рав 4». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, которой управлял виновный, получил тяжкий вред здоровью», - рассказали в надзорном ведомстве.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4,5 годам принудительных работ и лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре, происшествие случилось в августе 2023 года в Бичуре.
«Пьяный мужчина на автомобиле «Тойота Премио» ехал по центральной улице села, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Рав 4». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, которой управлял виновный, получил тяжкий вред здоровью», - рассказали в надзорном ведомстве.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 4,5 годам принудительных работ и лишили водительских прав на 2 года 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.
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