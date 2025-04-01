На центральной аллее в Улан-Удэ срубят яблоню

Сегодня ночью неизвестные снова сбили молодую яблоню на ул. Ленина. К сожалению, дерево получило серьёзные повреждения и вряд ли сможет выжить, поэтому будет удалено, сообщили в мэрии города.

Инцидент зафиксировали сегодня утром. Автомобиль наехал на яблоню ночью неподалёку от Триумфальной арки. Сотрудники Управления административного контроля составили протокол и теперь ищут очевидцев.

Если у вас есть какая-либо информация, просьба связаться по телефонам: 467683 или 377252. Все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в сентябре прошлого года неизвестные сбили вблизи торгового центра «Столичный» взрослое дерево — клён ясенелистный.

Фото: мэрия города