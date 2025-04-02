Аферисты превратили студентку из Улан-Удэ в зомби

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности жители республики потеряли 1,5 миллиона рублей.Одной из жертв аферистов стала 21-летняя студентка, обучающейся в вузе Иркутска. Она лишилась 850 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, 19 марта девушке позвонил мужчина якобы из компании по доставке цветов. В ходе разговора он пояснил, что ей доставят цветы, но для их получения надо продиктовать код, который придет в СМС. Студентка так и поступила.Затем в мессенджере девушке поступил звонок от сотрудника «Росфинмониторинга», который пояснил, что она является участницей террористической операции и некий человек от ее имени оформил кредиты и финансирует террористическую деятельность.В это же время со студенткой связался лже-сотрудник ФСБ. Он сообщил, что с ее счетов происходят переводы на финансирование вражеских вооруженных формирований и в дальнейшем ей необходимо следовать инструкциям «специалиста Росфинмониторинга». Последний настоял, чтобы она сообщала ему о своих действиях. В итоге запуганная девушка несколько дней сообщала аферисту о всех своих передвижениях.23 марта, когда студентка приехала домой в Улан-Удэ, в мессенджере ей снова позвонил лже-сотрудника ФСБ. Фальшивый чекист пояснил, что в квартире надо провести обыск и изъять ценные вещи и деньги. В тот же день совместно с «сотрудником ФСБ» по видеосвязи девушка провела дома «обыск», в результате которого «изъяла» деньги матери - 411 тысяч рублей. По указанию мошенника она через банкомат перевела всю сумму на «специальные счета».Также студентку проинструктировали, что во избежание оформления кредита мошенниками необходимо оформить займы самой. После чего её направили в магазин, где она купила в кредит купила три телефона на 439 тысяч рублей. Затем улан-удэнке приказали заложить телефоны в ломбард, что она и сделала. Полученную сумму, 184 тысяч рублей, она попросила сотрудника ломбарда перевести через приложение на абонентский счет мошенника.Аферисты еще в течение нескольких дней водили девушку за нос, убеждая, что кредиты аннулируются и деньги ей вернутся. Только 1 апреля она поняла, что стала жертвой мошенничества.