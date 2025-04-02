Происшествия 02.04.2025 в 09:55

В Улан-Удэ вандалы испортили книги в парке

Власти призывают горожан бережно относиться к культурным инициативам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вандалы испортили книги в парке
Фото: горсовет Улан-Удэ
В эти выходные в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ неизвестные вандалы испортили книги-муляжи с QR-кодами, размещённые на полке в книжной капсуле. Эти боксы предоставляют горожанам бесплатный доступ к электронным книгам и возможность выбора интересного чтения в любое время.


«Муниципальные библиотеки уже работают над заменой повреждённых книг-муляжей и восстановлением доступа к материалам. Однако важно помнить, что такие объекты создаются для удобства всех жителей города, и их сохранность зависит от нашего общего отношения. Мы призываем горожан бережно относиться к культурным инициативам. Такие проекты не только делают книги более доступными, но и помогают прививать любовь к чтению, создавая уютное городское пространство», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.

Напомним, книжную капсулу «Отдыхаю, читаю» открыли в парке 1 марта. Она включает в себя зону для комфортного времяпрепровождения, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы. В книжную коллекцию капсулы также войдут книги и материалы по городскому краеведению, оцифрованные произведения бурятских писателей.
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