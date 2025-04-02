В Улан-Удэ вандалы испортили книги в парке

В эти выходные в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ неизвестные вандалы испортили книги-муляжи с QR-кодами, размещённые на полке в книжной капсуле. Эти боксы предоставляют горожанам бесплатный доступ к электронным книгам и возможность выбора интересного чтения в любое время.





«Муниципальные библиотеки уже работают над заменой повреждённых книг-муляжей и восстановлением доступа к материалам. Однако важно помнить, что такие объекты создаются для удобства всех жителей города, и их сохранность зависит от нашего общего отношения. Мы призываем горожан бережно относиться к культурным инициативам. Такие проекты не только делают книги более доступными, но и помогают прививать любовь к чтению, создавая уютное городское пространство», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.Напомним, книжную капсулу «Отдыхаю, читаю» открыли в парке 1 марта. Она включает в себя зону для комфортного времяпрепровождения, книжные шкафы с классиками бурятской и русской литературы. В книжную коллекцию капсулы также войдут книги и материалы по городскому краеведению, оцифрованные произведения бурятских писателей.