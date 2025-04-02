Происшествия 02.04.2025 в 10:23

В Улан-Удэ четыре девушки сломали себе жизни ради легкого заработка

За распространение наркотиков им грозит до 20 лет колонии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ четыре девушки сломали себе жизни ради легкого заработка
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех девушек из Улан-Удэ. Они обвиняются в 19 эпизодах сбыта и покушения на сбыт наркотиков, в частности, мефедрона.

Как сообщили в прокуратуре, в ноябре 2023 года девушки вступили в организованную группу, специализировавшуюся на сбыте наркотиков через интернет-магазин. Одна из них забирала в указанном месте партию зелья и расфасовывала его на дозы. Остальные разносили их по «тайникам», координаты которых сообщали через мессенджер своему координатору, а тот - наркопотребителям. Таким образом злоумышленницы распространяли наркотики до марта 2024 года, пока их не задержали оперативники полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. С учетом того, что девушки действовали в составе организованной группы, а количество распространенных наркотиков потянуло на крупный и значительный размер, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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