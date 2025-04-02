Происшествия 02.04.2025 в 11:18

В Бурятии сгорел большой дом

Его тушили пожарные, местные жители и работники частной компании
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорел большой дом
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Крупный пожар случился утром 1 апреля в селе Романовка Баунтовского района. Там огонь охватил крышу жилого дома и пристроенного гаража. К месту происшествия направились пожарные подразделения 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная дружина села Витимское.

«Прибывшие огнеборцы - 11 человек на 5 единицах техники - потушили пожар менее чем за полтора часа на общей площади 189 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. В тушении также участвовали работники ОАО «Дорожник» и местные жители», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
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