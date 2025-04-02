В Бурятии сгорел большой дом

Крупный пожар случился утром 1 апреля в селе Романовка Баунтовского района. Там огонь охватил крышу жилого дома и пристроенного гаража. К месту происшествия направились пожарные подразделения 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная дружина села Витимское.«Прибывшие огнеборцы - 11 человек на 5 единицах техники - потушили пожар менее чем за полтора часа на общей площади 189 кв. метров. Пострадавших и погибших нет. В тушении также участвовали работники ОАО «Дорожник» и местные жители», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.