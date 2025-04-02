Происшествия 02.04.2025 в 12:30

В мусорном баке Улан-Удэ нашли противотанковую гранату

Находку передали саперам для уничтожения
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Текст: Елена Кокорина
В мусорном баке Улан-Удэ нашли противотанковую гранату

Взрывотехники Росгвардии обследовали гранату, которая была найдена вчера вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ. Местные жители обнаружили ее в мусорном баке и сразу сообщили о пугающей находке в правоохранительные органы.

- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии. Территория была оцеплена. Сотрудники группы разминирования установили, что это деформированная противотанковая граната. Сегодня граната будет передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации, - рассказали в Росгвардии республики.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ними – нельзя к ним прикасаться, перемещать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать, а также нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Следует немедленно сообщить в правоохранительные органы или службу спасения.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

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