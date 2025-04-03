Происшествия 03.04.2025 в 06:00
В Улан-Удэ осудили волонтера, «потерявшего» дорогую посылку на СВО
Дело удалось довести до приговора только после обращения к Бастрыкину
Текст: Лариса Ситник
Пока одни жители Бурятии с добрым сердцем стараются организовывать сбор помощи нашим землякам в зоне спецоперации, другие успевают на этом наживаться и извлекать выгоду. Недавно одного из таких волонтеров приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Пострадавший от его «помощи» отец погибшего бойца решил рассказать «Номер один» о том, что произошло.
Не мог остаться в стороне
Сергей Варавин пришел в нашу редакцию после того, как увидел публикацию о том, что из правоохранительных органов уволили подполковника полиции. Причем уволили по статье, за «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, который стал возможен из-за личной недисциплинированности и низких морально-деловых качеств». Если подробнее, то женщина препятствовала полному и объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по статье «кража» с участием ее гражданского супруга и родственника. Как можно догадаться, гражданский супруг и оказался тем самым осужденным волонтером.
- Мой отец родился в Суджанском районе Курской области, - начал свой рассказ Сергей Варавин. - Когда ВСУ стали атаковать Курскую область, сын не смог остаться в стороне и решил пойти добровольцем - подписал контракт с 5-й танковой бригадой. Его распределили в роту разведки. В феврале Саша отбыл в зону проведения спецоперации, – рассказывает отец бойца.
«Не помню, с кем и когда»
В марте у Александра был день рождения, и родители собрали ему подарок – посылку с медикаментами, сухпайки, орехи. Старшая дочь Варавиных нашла в соцсетях волонтера, занимавшегося отправкой посылок в зону спецоперации. Волонтер Дмитрий тогда активно рекламировал свою деятельность в соцсетях. Он писал, что сбором гуманитарной помощи для участников СВО занимается с апреля 2022 года.
Сергей Варавин связался с разрекламировавшим себя молодым человеком, тот сказал, что привезти посылку можно в один из салонов красоты Mira. 5 марта посылка была готова. Спустя две недели Александр позвонил родителям и поблагодарил их за подарки.
- Сын пришел с задания и сообщил, что получил посылку, все пришло в целости-сохранности. Тем самым Дмитрий втерся к нам в доверие, — с досадой говорит Сергей Варавин.
Вторую посылку привезли в салон красоты через месяц. Родители надеялись, что родной сын получит ее так же быстро, однако посылка застряла в Улан-Удэ. Волонтер объяснил это тем, что не было фуры, не на чем было отправить груз. От переживаний отец бойца с высоким давлением попал в больницу, а после выписки узнал, что в салоне посылки нет, но и до сына она не дошла. Дмитрий на вопросы Варавиных отвечал, что коробка могла потеряться где-то в пути.
Понимая, что случиться могло всякое, супруги не потеряли к молодому человеку доверия. И в мае решили через него отправить уже третью посылку. Общая стоимость вложенных предметов составляла 324 тыс. рублей.
- Сын написал, что ему нужно дорогое оборудование, специальная тактическая одежда. Я обратился за помощью к бывшим коллегам, родственникам. Они собрали 160 тысяч. Все помогли, мы заказали то, что нужно, все получили, – вспоминает наш собеседник.
Родители собрали для сына тепловизионный прицел, тактический комплекс-глушитель, два боковых кронштейна Калашникова, тактические ботинки, брюки, наколенники, рубашку, футболку, кроссовки, средства гигиены, а также немного еды и деньги.
Дмитрий сказал, что поскольку посылка ценная, ее лучше привезти к нему домой. Сергей так и сделал: передал посылку из рук в руки, надеясь, что на этот раз она точно дойдет до их сына.
Через несколько дней волонтер ответил семье, что коробку с ценными вещами отправил, но с кем и когда, не помнит. А позднее «вспомнил», что посылку отправил с «парнишкой» – мужем его младшей сестры. Также выяснилось, что «парнишка» якобы привез посылку на склад Николая Воротникова, известного военного волонтера в Бурятии, который отправляет в зону СВО гуманитарную помощь от простой посылки до тяжелой техники и давно известен свои верным и честным отношением к волонтерской работе.
Однако позже выяснилось, что на складе у Николая очутилась вторая посылка, а не третья, причем попала она туда только 22 мая, спустя месяц после того, как отец принес ее в пункт сбора. Стоит отметить, что со склада Николая вторая посылка благополучно дошла до сына.
Тем временем Сергей Варавин пытался найти концы, где же все-таки третья посылка с дорогим и очень необходимым сыну военным оборудованием и тактической одеждой.
- Третья посылка так и не находилась. Я просил Дмитрия вернуть ее, обещал никуда не обращаться, но он мне ее так и не отдавал, – говорит отец бойца.
Родители уже не в силах были собрать второй комплект необходимого. Семья все лето пыталась найти очень нужную для сына посылку, но не успела. В сентябре Александр погиб. Виновным в гибели сына Сергей Дмитриевич отчасти считает Дмитрия. Мужчина уверен, что если бы посылка дошла до сына, тот бы получил необходимое обмундирование и остался жив.
Дали реальный срок
Поняв, что ценную посылку так никто и не вернет, родители погибшего бойца решили обратиться в полицию. Это уже стало делом принципа. Варавины написали заявление, расследованием занялся Железнодорожный отдел полиции. Но и здесь супругов ждал сюрприз. Дело никак не продвигалось.
- Нас вызывали на первый допрос, сказали, что позвонят через неделю, но не позвонили. Пришел в отдел сам, там ответили, что поручили вернуть дело в дежурную часть... Я поехал в прокуратуру, написал заявление о том, что дело волокитят, – вспоминает подробности расследования отец погибшего.
К кому только не ходил и не обращался Сергей Дмитриевич, чтобы следователь занялся пропажей дорогостоящей посылки. С мертвой точки процесс сдвинулся только после обращения к главе Следкома России Александру Бастрыкину.
- Дело полгода не продвигалось, говорили, что нет подозреваемых. После жалобы Бастрыкину дело из Железнодорожного отдела передали в Советский отдел. В июле 2024 года было готово обвинительное заключение, – рассказывает наш собеседник.
Судебные заседания длились с сентября 2024 года. 6 февраля 2025 года судья Железнодорожного райсуда признала Дмитрия виновным по статье «присвоение или растрата» и огласила приговор. Волонтера приговорили к трем годам лишения свободы, но виновным в случившемся он себя не признал. В суде мужчина говорил, что благотворительностью занимается с 2014 года. Организовал сбор вещей для нуждающихся, дал объявление в соцсетях, и люди стали привозить к нему вещи.
В апреле 2022 года Дмитрий начал заниматься сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Волонтер договорился с владельцем салонов красоты Mira о том, что они будут принимать посылки. Хозяин не противился столь благому начинанию.
Что касается потерянной посылки, Дмитрий утверждал, что ничего не присваивал. Мол, его оговорили знакомые.
Тем не менее в суде вина Дмитрия была доказана. Между тем в интернете можно найти информацию о его помощи детским домам. Так, в июне 2024 года за неравнодушие мужчину благодарил Дом ребенка «Аистенок».
С другой стороны, во время обысков в доме Дмитрия и его сожительницы выяснилось, что пара владеет четырьмя квартирами, хранит дома десятки шкурок норки и 3,3 млн рублей наличными. На каждый имущественный «аргумент» у Дмитрия были готовы ответы: мол, деньги у них хранят родственники, шкурки он купил в 2010 году за 10 000 рублей и пр.
Волокитила дело
Во время следствия семья Варавиных узнала, по какой причине дело так долго не продвигалось. Оказалось, что сожительница Дмитрия работала в отделе полиции, причем не на рядовой должности, а начальником отдела дознания и была в звании подполковника.
Женщина направляла своему сожителю копии документов из материала по заявлению Сергея Дмитриевича, консультировала мужчину и его зятя по поводу дачи ими показаний в рамках предварительного расследования уголовного дела. Также давила на следователя, указывая, что Дмитрий придет на допрос только тогда, когда она ему скажет.
«Тем самым вмешалась в служебную деятельность должностного лица, расследующего уголовное дело. Кроме того, подполковник полиции не сообщила своему непосредственному руководителю полковнику полиции о возникновении личной заинтересованности в рамках расследуемого уголовного дела с участием ее гражданского супруга». Одним словом, женщина, как могла, оттягивала расследование.
По итогам проверки жену-заступницу уволили. С таким решением она не согласилась и подала иск в суд, потребовав признать увольнение незаконным, восстановить ее на службе, выплатить довольствие за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако добиться этого даме не удалось: в суде ее увольнение признали законным. Затем подполковник пыталась оспорить решение в Верховном суде, но и там подтвердили законность ее увольнения.
Что касается Дмитрия, он подал апелляцию в Верховный суд. Скоро состоится заседание. Сергей Дмитриевич надеется, что недобросовестному волонтеру не удастся уйти от ответственности.
Не мог остаться в стороне
Сергей Варавин пришел в нашу редакцию после того, как увидел публикацию о том, что из правоохранительных органов уволили подполковника полиции. Причем уволили по статье, за «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, который стал возможен из-за личной недисциплинированности и низких морально-деловых качеств». Если подробнее, то женщина препятствовала полному и объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по статье «кража» с участием ее гражданского супруга и родственника. Как можно догадаться, гражданский супруг и оказался тем самым осужденным волонтером.
- Мой отец родился в Суджанском районе Курской области, - начал свой рассказ Сергей Варавин. - Когда ВСУ стали атаковать Курскую область, сын не смог остаться в стороне и решил пойти добровольцем - подписал контракт с 5-й танковой бригадой. Его распределили в роту разведки. В феврале Саша отбыл в зону проведения спецоперации, – рассказывает отец бойца.
«Не помню, с кем и когда»
В марте у Александра был день рождения, и родители собрали ему подарок – посылку с медикаментами, сухпайки, орехи. Старшая дочь Варавиных нашла в соцсетях волонтера, занимавшегося отправкой посылок в зону спецоперации. Волонтер Дмитрий тогда активно рекламировал свою деятельность в соцсетях. Он писал, что сбором гуманитарной помощи для участников СВО занимается с апреля 2022 года.
Сергей Варавин связался с разрекламировавшим себя молодым человеком, тот сказал, что привезти посылку можно в один из салонов красоты Mira. 5 марта посылка была готова. Спустя две недели Александр позвонил родителям и поблагодарил их за подарки.
- Сын пришел с задания и сообщил, что получил посылку, все пришло в целости-сохранности. Тем самым Дмитрий втерся к нам в доверие, — с досадой говорит Сергей Варавин.
Вторую посылку привезли в салон красоты через месяц. Родители надеялись, что родной сын получит ее так же быстро, однако посылка застряла в Улан-Удэ. Волонтер объяснил это тем, что не было фуры, не на чем было отправить груз. От переживаний отец бойца с высоким давлением попал в больницу, а после выписки узнал, что в салоне посылки нет, но и до сына она не дошла. Дмитрий на вопросы Варавиных отвечал, что коробка могла потеряться где-то в пути.
Понимая, что случиться могло всякое, супруги не потеряли к молодому человеку доверия. И в мае решили через него отправить уже третью посылку. Общая стоимость вложенных предметов составляла 324 тыс. рублей.
- Сын написал, что ему нужно дорогое оборудование, специальная тактическая одежда. Я обратился за помощью к бывшим коллегам, родственникам. Они собрали 160 тысяч. Все помогли, мы заказали то, что нужно, все получили, – вспоминает наш собеседник.
Родители собрали для сына тепловизионный прицел, тактический комплекс-глушитель, два боковых кронштейна Калашникова, тактические ботинки, брюки, наколенники, рубашку, футболку, кроссовки, средства гигиены, а также немного еды и деньги.
Дмитрий сказал, что поскольку посылка ценная, ее лучше привезти к нему домой. Сергей так и сделал: передал посылку из рук в руки, надеясь, что на этот раз она точно дойдет до их сына.
Через несколько дней волонтер ответил семье, что коробку с ценными вещами отправил, но с кем и когда, не помнит. А позднее «вспомнил», что посылку отправил с «парнишкой» – мужем его младшей сестры. Также выяснилось, что «парнишка» якобы привез посылку на склад Николая Воротникова, известного военного волонтера в Бурятии, который отправляет в зону СВО гуманитарную помощь от простой посылки до тяжелой техники и давно известен свои верным и честным отношением к волонтерской работе.
Однако позже выяснилось, что на складе у Николая очутилась вторая посылка, а не третья, причем попала она туда только 22 мая, спустя месяц после того, как отец принес ее в пункт сбора. Стоит отметить, что со склада Николая вторая посылка благополучно дошла до сына.
Тем временем Сергей Варавин пытался найти концы, где же все-таки третья посылка с дорогим и очень необходимым сыну военным оборудованием и тактической одеждой.
- Третья посылка так и не находилась. Я просил Дмитрия вернуть ее, обещал никуда не обращаться, но он мне ее так и не отдавал, – говорит отец бойца.
Родители уже не в силах были собрать второй комплект необходимого. Семья все лето пыталась найти очень нужную для сына посылку, но не успела. В сентябре Александр погиб. Виновным в гибели сына Сергей Дмитриевич отчасти считает Дмитрия. Мужчина уверен, что если бы посылка дошла до сына, тот бы получил необходимое обмундирование и остался жив.
Дали реальный срок
Поняв, что ценную посылку так никто и не вернет, родители погибшего бойца решили обратиться в полицию. Это уже стало делом принципа. Варавины написали заявление, расследованием занялся Железнодорожный отдел полиции. Но и здесь супругов ждал сюрприз. Дело никак не продвигалось.
- Нас вызывали на первый допрос, сказали, что позвонят через неделю, но не позвонили. Пришел в отдел сам, там ответили, что поручили вернуть дело в дежурную часть... Я поехал в прокуратуру, написал заявление о том, что дело волокитят, – вспоминает подробности расследования отец погибшего.
К кому только не ходил и не обращался Сергей Дмитриевич, чтобы следователь занялся пропажей дорогостоящей посылки. С мертвой точки процесс сдвинулся только после обращения к главе Следкома России Александру Бастрыкину.
- Дело полгода не продвигалось, говорили, что нет подозреваемых. После жалобы Бастрыкину дело из Железнодорожного отдела передали в Советский отдел. В июле 2024 года было готово обвинительное заключение, – рассказывает наш собеседник.
Судебные заседания длились с сентября 2024 года. 6 февраля 2025 года судья Железнодорожного райсуда признала Дмитрия виновным по статье «присвоение или растрата» и огласила приговор. Волонтера приговорили к трем годам лишения свободы, но виновным в случившемся он себя не признал. В суде мужчина говорил, что благотворительностью занимается с 2014 года. Организовал сбор вещей для нуждающихся, дал объявление в соцсетях, и люди стали привозить к нему вещи.
В апреле 2022 года Дмитрий начал заниматься сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Волонтер договорился с владельцем салонов красоты Mira о том, что они будут принимать посылки. Хозяин не противился столь благому начинанию.
Что касается потерянной посылки, Дмитрий утверждал, что ничего не присваивал. Мол, его оговорили знакомые.
Тем не менее в суде вина Дмитрия была доказана. Между тем в интернете можно найти информацию о его помощи детским домам. Так, в июне 2024 года за неравнодушие мужчину благодарил Дом ребенка «Аистенок».
С другой стороны, во время обысков в доме Дмитрия и его сожительницы выяснилось, что пара владеет четырьмя квартирами, хранит дома десятки шкурок норки и 3,3 млн рублей наличными. На каждый имущественный «аргумент» у Дмитрия были готовы ответы: мол, деньги у них хранят родственники, шкурки он купил в 2010 году за 10 000 рублей и пр.
Волокитила дело
Во время следствия семья Варавиных узнала, по какой причине дело так долго не продвигалось. Оказалось, что сожительница Дмитрия работала в отделе полиции, причем не на рядовой должности, а начальником отдела дознания и была в звании подполковника.
Женщина направляла своему сожителю копии документов из материала по заявлению Сергея Дмитриевича, консультировала мужчину и его зятя по поводу дачи ими показаний в рамках предварительного расследования уголовного дела. Также давила на следователя, указывая, что Дмитрий придет на допрос только тогда, когда она ему скажет.
«Тем самым вмешалась в служебную деятельность должностного лица, расследующего уголовное дело. Кроме того, подполковник полиции не сообщила своему непосредственному руководителю полковнику полиции о возникновении личной заинтересованности в рамках расследуемого уголовного дела с участием ее гражданского супруга». Одним словом, женщина, как могла, оттягивала расследование.
По итогам проверки жену-заступницу уволили. С таким решением она не согласилась и подала иск в суд, потребовав признать увольнение незаконным, восстановить ее на службе, выплатить довольствие за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако добиться этого даме не удалось: в суде ее увольнение признали законным. Затем подполковник пыталась оспорить решение в Верховном суде, но и там подтвердили законность ее увольнения.
Что касается Дмитрия, он подал апелляцию в Верховный суд. Скоро состоится заседание. Сергей Дмитриевич надеется, что недобросовестному волонтеру не удастся уйти от ответственности.
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