В Бурятии мастера накажут за падение рабочего с высоты

В Тарбагатайском районе Бурятии горный мастер осужден за нарушение требований промышленной безопасности. Он допустил падение с высоты одного из рабочих, вследствие чего последний получил серьезные травмы.

Судом установлено, что в мае 2024 года горный мастер организации, осуществляющей разведку недр, допустил рабочего к проведению ремонтных работ на дробильно-сортировочном комплексе.

- На опасном производственном объекте, расположенном вблизи с. Вознесеновка, он не ознакомил рабочего с правилами техники безопасности и не обеспечил его средствами индивидуальной защиты. Во время проведения работ тот упал с высоты на землю и получил тяжкие телесные повреждения, - рассказали в прокуратуре республики.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Тарбагатайский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Фото: Елена Кокорина