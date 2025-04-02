Происшествия 02.04.2025 в 15:21
В Бурятии так и не нашли пропавшего по пути в Улан-Удэ мужчину
К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжаются розыски 39-летнего Юрия Холонгуева. Напомним, вечером 22 марта мужчина сел на попутку в Кяхте, чтобы добраться до Улан-Удэ, но после этого перестал выходить на связь.
Сейчас мужчину разыскивают родственники и волонтеры «Лиза Алерт». Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.
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