В Бурятии так и не нашли пропавшего по пути в Улан-Удэ мужчину

Сейчас мужчину разыскивают родственники и волонтеры «Лиза Алерт». Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.



