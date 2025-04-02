Происшествия 02.04.2025 в 16:08

В Улан-Удэ потушили пожар возле кладбища

Там загорелась сухая трава
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар возле кладбища
Фото: мэрия Улан-Удэ
Пожар вспыхнул сегодня днем возле кладбища в 102-м микрорайоне Улан-Удэ. Там загорелась сухая трава. На борьбу с огнем выезжали сотрудники МКУ «Безопасный город» совместно с федеральной противопожарной службой. На данный момент возгорание потушено.

«По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, что привело к распространению пламени на территорию кладбища. Уважаемые горожане, настоятельно просим быть предельно внимательными и ответственными при обращении с огнём. Важно помнить, что даже небольшая искра может привести к пожару», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.
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