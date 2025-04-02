Розы и пионы не дали вывезти в Монголию

Граждане Монголии пыталась вывезти из России укорененные горшечные цветы в количестве 4 штук (2 розы, 2 пиона) и 3 мешка муки общим весом 150 кг. Их остановили на пограничном пункте пропуска МАПП «Кяхта», сообщили в Россельхознадзоре по Иркутской области и Бурятии.

Пассажиры не представили на груз фитосанитарные сертификаты, что является нарушением ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов.

Живые растения (включая их корни) и мука отнесены к продукции высокого фитосанитарного риска и входят в Перечень подкарантинной продукции (материалов, грузов), подлежащих контролю на таможенной границе ЕАЭС.

Россельхознадзор составил 2 административных протокола по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции), предусматривающих штраф.

Продукция возвращена для оформления необходимых документов.

Фото: loon.site