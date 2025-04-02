В Бурятии ищут пятерых пропавших человек

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» рассказал о результатах своей деятельности на территории Бурятии в марте 2025 года.

- В марте в отряд поступило 59 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. Из них найдены живыми — 38 человек, погибшими — один. Неподтвержденных заявок оказалось 8 и пятеро человек из 59-ти пока не найдены. Их поиски продолжаются. Для этого распространяются ориентировки и проверяются свидетельства, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Напомним, что недавно отряд опубликовал ориентировку на пропавшего 39-летнего Юрия Холонгуева. Последний раз мужчину видели 22 марта, когда он сел на попутку в Кяхте, чтобы добраться до Улан-Удэ. После этого он перестал выходить на связь.

Фото: loon.site