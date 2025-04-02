Улан-удэнец благодаря рыбным отходам спас от взрыва проспект Строителей

Это может выглядеть комично, но бывший военный из Улан-Удэ, который спас жизни многих жителей проспекта Строителей, просто хотел избавиться от рыбных отходов. Именно он обнаружил вчерашним вечером в мусорном баке противотанковую боевую мину и сразу позвонил спасателям, осознавая всю опасность ситуации.

Корреспонденту «Номера один» удалось поговорить с супругой Геннадия Орлова, того самого героя, благодаря которому этой ночью или сегодняшним утром не произошло взрыва. Учитывая, что место это довольно проходное и именно через него лежит путь многих детей к школе №49, даже на секунду страшно представить, что бы могло произойти, не пойди он выбрасывать мусор.

- Вчера около 7 часов вечера муж пошел выносить мусор с рыбными отходами, выбрасывая который увидел в баке самую настоящую боевую мину. Так как он у меня служил в ВДВ, он очень хорошо знаком с военным арсеналом. Сразу позвонил куда надо, рассказав о своей находке и остался ждать у мусорки, чтобы не подпускать никого к снаряду. Надо сказать, что спецслужбы приехали очень быстро, оцепили всю территорию и перекрыли дорогу, - рассказывает Светлана.

Приехавшим правоохранителям Геннадий рассказал, как именно называется мина и дал ее подробную характеристику.

- Мужу даже не сразу поверили, вопросы ему задали на адекватность. Он там до 10 вечера пробыл, то одни опрашивали, то другие, - добавила Светлана.

Саперов удалось найти лишь на следующий день, а все это время – всю ночь – заминированную мусорную площадку наряды полиции охраняли со всех сторон.

- Только сегодня утром в пабликах увидела сообщения о мине и о том, что она оказалась действующей. Бойцы СВО говорят, что именно такие противотанковые гранаты привязывают к дронам и скидывают на танки, - добавила жена Геннадия.

Утром сотрудники группы разминирования установили, что это деформированная противотанковая граната. Как сообщили в Росгвардии республики, сегодня она была передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации.

Также в ведомстве напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ними ни в коем случае нельзя к ним прикасаться, перемещать, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать, а также нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Все, что следует сделать – это немедленно позвонить в правоохранительные органы или службу спасения.

Немного добавим, что сегодня Геннадий Орлов уже не военный, он работает начальником юридического отдела Дирекции спортивных сооружений.

Фото: Номер один