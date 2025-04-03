В Бурятии по вине автоледи в больницу попал подросток

Вчера, 2 апреля, ранним утром в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое человек.

Авария случилась в 8 утра недалеко от села Ошурково.

- 50-летняя водитель автомобиля «Хонда Стэп Вагн» в 1 км. от Ошурково не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира транспортного средства: 16-летний мальчик и 57-летняя женщина, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ