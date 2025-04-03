Молодой житель Бурятии разбился на модном внедорожнике

Ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний водитель. Его автомобиль нашли перевернутым недалеко от села Усть Брянь.

- ДТП случилось в 500 метрах от с. Усть Брянь. Водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП юноша от полученных травм скончался на месте происшествия. Лексус был не зарегистрирован в установленном порядке, а водитель не имел прав управления ТС, - рассказали в ГИБДД республики.

В ведомстве добавили, что вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 342 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ