Происшествия 03.04.2025 в 10:10

Метель в Кабанском районе Бурятии заметает автотрассу

Водителей просят быть предельно осторожными
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Текст: Елена Кокорина
Метель в Кабанском районе Бурятии заметает автотрассу

В Кабанском районе Бурятии ухудшились дорожные условия из-за снегопада и сильного ветра. В группе «Кабанск-инфо» сообщают, что видимость стала плохой, плюс ко всему на дороге образовались накаты и снова стало скользко.

Такая же ситуация и в Прибайкальском районе. На Пыхте снова идет снег, но перевал пока в проезжем состоянии, пишут в группе «Прибайкалье-инфо». На трассе работают два КДМ и один погрузчик.

Местная Госавтоинспекция напоминает о соблюдении дистанции между автомобилями и советует быть аккуратнее при совершении маневров.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен, что может привести к происшествию.

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

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