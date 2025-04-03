В Мухоршибирском районе начали ремонтировать мост

В селе Новый Заган в Мухоршибирском районе продолжается капремонт моста. Работы здесь идут еще с мая прошлого года

- По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт моста через реку Заганка. В настоящее время подрядчик приступил к срубке голов свайных конструкций. В дальнейшем предстоят работы по бетонированию заборной стенки свай. По факту это будет новый мост вместо старого, который был признан аварийным. Срок исполнения муниципального контракта предусмотрен до 30 октября 2025 года, - сообщили в минтрансе.

Новое сооружение будет иметь железобетонную основу и асфальтобетонное покрытие.

Для удобства и безопасности пешеходов на мосту устроят тротуары, барьерное ограждение. На мосту и подходах к нему установят электроосвещение.

Фото: минтранс Бурятии