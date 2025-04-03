В Улан-Удэ повар детсада потеряла почти три миллиона, пытаясь разбогатеть

Жертвой крупного мошенничества стала помощник повара одного из детских садов в Улан-Удэ. Женщина хотела приумножить капитал, инвестировав свои сбережения, но в итоге лишилась почти трех миллионов рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере горожанка получила сообщение с предложением о дополнительном заработке на инвестициях. Хотя ранее женщина никогда не занималась этим, предложение ее заинтересовало. Под руководством «консультанта» она скачала указанные приложения и внесла 100 долларов для начала торгов.10 марта ей позвонил уже другой лже-консультант, который пояснил, что для увеличения дохода необходимо внести дополнительно средства. Женщина согласилась и перевела еще 16 тысяч рублей.12 марта после беседы с «куратором» горожанка перевела уже 80 тысяч рублей, а в последующие 10 дней - еще 730 тысяч.22 марта по указанию «менеджера» улан-удэнка оформила онлайн-кредит на 500 тысяч, которые перевела на свой счет, а затем на продиктованный мошенником номер. 30 марта по указанию «специалиста» потерпевшая перевела еще 175 тысяч для получения «сверхприбыли».В тот же день улан-удэнка решила вывести заработанные деньги, на что «менеджер» сообщил, что ее «инвестиционный счет» заблокирован, так как она указала неверное имя. Помощник предложил ей найти доверенное лицо.При обращении к дочери с просьбой о помощи она услышала предупреждение о мошенничестве, но не поверила ей. Тогда женщина предложила в качестве доверенного лица своего супруга. Однако аферист отметил, что если возраст мужчины превышает 67 лет, для разблокировки необходимо еще 20 тысяч долларов. Тогда доверчивая горожанка перевела еще 945 тысяч рублей на указанный счет из личных накоплений мужа. 2 апреля она повторила перевод в размере 500 тысяч рублей.В этот же день дочь привела свою мать в полицию, и только после беседы с правоохранителями та поняла, что стала жертвой обмана.К этому моменту горожанка потеряла в общей сложности 2,8 миллиона рублей, 1,7 миллиона из которых были семейными накоплениями, а остальные деньги взяты в кредит.Как отметили в МВД, правоохранители не раз проводили в детском саду профилактические беседы, однако женщина участие в них не принимала.