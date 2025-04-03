Происшествия 03.04.2025 в 12:09
Руководителя «Бурятрегионавтодора» не выпустили из СИЗО
Суд отклонил ходатайство Владимира Соснина о переводе под домашний арест
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении еще на два месяца срока содержания под стражей в отношении руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина. На суде сам обвиняемый и его защитник просили смягчить меру пресечения, изменив ее на домашний арест. Однако суд не усмотрел оснований для этого.
Напомним, 4 февраля в служебный кабинет к Владимиру Соснину наведались сотрудники ФСБ. Чиновника заковали в наручники и вывели из здания.
Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, руководителю «Бурятрегионавтодора» инкриминируют превышение должностных полномочий при организации аукциона на ремонт участка региональной дороги.
Владимир Соснин стал руководителем «Бурятрегионавтодора» менее года назад. До этого он возглавлял Комбинат по благоустройству Улан-Удэ и стал фигурантом уголовного дела о халатности. Его возбудили из-за случаев нападения собак на людей. Однако тогда по итогам рассмотрения дела суд полностью оправдал чиновника и признал за ним право на реабилитацию.
Напомним, 4 февраля в служебный кабинет к Владимиру Соснину наведались сотрудники ФСБ. Чиновника заковали в наручники и вывели из здания.
Как сообщили в пресс-службе Советского райсуда, руководителю «Бурятрегионавтодора» инкриминируют превышение должностных полномочий при организации аукциона на ремонт участка региональной дороги.
Владимир Соснин стал руководителем «Бурятрегионавтодора» менее года назад. До этого он возглавлял Комбинат по благоустройству Улан-Удэ и стал фигурантом уголовного дела о халатности. Его возбудили из-за случаев нападения собак на людей. Однако тогда по итогам рассмотрения дела суд полностью оправдал чиновника и признал за ним право на реабилитацию.