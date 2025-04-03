Происшествия 03.04.2025 в 12:55

В Бурятии беспечная продавец стала причиной ограбления магазина

Заперев вечером входную дверь, про подсобку она совсем забыла
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии беспечная продавец стала причиной ограбления магазина

Беспечная продавец продуктового магазина в Кяхтинском районе Бурятии невольно стала причиной ограбления торговой точки. Уходя домой после смены она закрыла главную дверь магазина, а вот про дверь подсобки забыла. Кража в магазине произошла вечером 8 марта, а уже на следующий день девушка спешила в полицию с заявлением.

- Она рассказала, что накануне завершила работу на час раньше и ушла из магазина, по беспечности забыв закрыть дверь в подсобку на щеколду изнутри. Придя утром на работу, продавец обнаружила отсутствие мясных полуфабрикатов, нескольких коробок с кондитерскими изделиями и 6 коробок пищевого мака. Ущерб составил 90 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.
В результате проделанной работы оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за наркопреступление 51-летний житель с. Кудара-Сомон.
- Фигурант периодически приезжал из села для закупки продуктов, а приехав в этот раз обнаружил, что магазин закрылся на час раньше обычного. Тогда сельчанин обошел магазин и постучал в подсобную дверь в надежде отовариться продуктами. Когда незапертая дверь отварилась, он решил похитить продукты. Погрузив похищенное в автомобиль, злоумышленник уехал домой, - добавили в МВД.
Фото: liin.site

 

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