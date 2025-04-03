Происшествия 03.04.2025 в 14:16

«Был бы самосуд, расстрелял бы его на месте»

Родные насмерть сбитого мальчика эмоционально отреагировали на домашний арест водителя
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Текст: КП-Новосибирск
«Был бы самосуд, расстрелял бы его на месте»
Фото: Мария Новикова
Водителя, насмерть сбившего 8-летнего мальчика в Бердске, отправили под домашний арест. Как сообщает КП-Новосибирск, меру пресечения ему избрали в Бердском городском суде. На заседании присутствовали дед и отец погибшего ребенка. Они принесли с собой портрет погибшего мальчика.

– Суд отправил водителя, который управлял «Лэнд Крузером», под домашний арест, – сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

О водителе известно, что ему 72 года, не работает, прописан в Новосибирске, живет у жены в Бердске.

Трагедия случилась днем на улице Рогачева у дома 20а. По предварительным данным, пожилой водитель поворачивал с улицы Красноармейской на Рогачёва в сторону улицы Космической, когда совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Позже он заявил, что якобы перепутал педали тормоза и газа в результате чего наехал на ребенка. Мальчик от полученных травм скончался на месте. Мама ребенка рыдала на месте трагедии. Ребенку было 8 лет, он занимался спортом, футболом.

– Был бы самосуд, расстрелял бы его на месте, - эмоционально заявил дед погибшего мальчика, отвечая на вопрос журналиста, какого наказания заслуживает предполагаемый виновник аварии.

Водитель на заседании просил не лишать его свободы, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Также он извинился перед родными погибшего ребенка:

– Я виноват, простите меня, искренне соболезную вашему горю, - едва не расплакавшись обратился к отцу и деду погибшего обвиняемый.

Пенсионер заявил, что якобы не заметил ребенка, поэтому наехал на него.
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