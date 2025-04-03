Происшествия 03.04.2025 в 16:01

В Улан-Удэ будут судить осквернителя «Мемориала Победы»

Мужчина сжег похоронный венок и цветы на Вечном огне
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить осквернителя «Мемориала Победы»
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, осквернившего память защитников Отечества. В сентябре прошлого года пьяный мужчина сжег похоронный венок и цветы у памятника «Мемориал Победы».

«Ночью 2 сентября пьяный обвиняемый бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны, и сжег их. Преступление зафиксировала камера наружного видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город». Фигуранта задержали на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном», - рассказывали ранее в Следственном комитете.

Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд РБ. По итогам расследования мужчине инкриминировали два статьи УК РФ: «Вандализм» и «Осквернение символов воинской славы». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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осквернение вандализм

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