Происшествия 03.04.2025 в 16:01
В Улан-Удэ будут судить осквернителя «Мемориала Победы»
Мужчина сжег похоронный венок и цветы на Вечном огне
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, осквернившего память защитников Отечества. В сентябре прошлого года пьяный мужчина сжег похоронный венок и цветы у памятника «Мемориал Победы».
«Ночью 2 сентября пьяный обвиняемый бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны, и сжег их. Преступление зафиксировала камера наружного видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город». Фигуранта задержали на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном», - рассказывали ранее в Следственном комитете.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд РБ. По итогам расследования мужчине инкриминировали два статьи УК РФ: «Вандализм» и «Осквернение символов воинской славы». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
«Ночью 2 сентября пьяный обвиняемый бросил в Вечный огонь похоронный венок и цветы, находившиеся возле мемориального комплекса, посвященного памяти погибших героев Великой Отечественной войны, и сжег их. Преступление зафиксировала камера наружного видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город». Фигуранта задержали на месте происшествия. На допросе он сознался в содеянном», - рассказывали ранее в Следственном комитете.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, в настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд РБ. По итогам расследования мужчине инкриминировали два статьи УК РФ: «Вандализм» и «Осквернение символов воинской славы». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Тегиосквернение вандализм